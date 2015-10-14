Мини-футбол. «Газпром» узнал соперников по элитному раунду КУ

Чемпион России «Газпром-Югра» в элитном раунде Кубка УЕФА сыграет против действующего обладателя трофея – казахстанского «Кайрата». Также соперниками нашего клуба стали чешский «Эра-Пак» и венгерский «Дьер». Матчи пройдут с 10 по 15 ноября в Венгрии, а путевка в «Финал четырех» достанется только победителю квартета.

Полный состав групп, который определился на жеребьевке в Швейцарии 14 октября, выглядит следующим образом:

Группа A: «Интер» (Испания), «Лидсельмаш» (Беларусь), «Кремлен-Бисетр» (Франция), «Добовец» (Словения)

Группа B: «Тулпар» (Казахстан), «Пескара» (Италия), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Железарец» (БЮР Македония)

Группа C: «Кайрат» (Казахстан, чемпион), «Газпром-ЮГРА» (Россия), «Хрудим» (Чехия), «Дьер» (Венгрия)

Группа D: «Экономац» (Сербия), «Слов-Матик» (Словакия), «Бенфика» (Португалия), «Локомотив» Харьков (Украина).

Хозяевами групп станут «Интер», «Пескара», «Дьер» и «Слов-Матик».

Напомним, что «Кайрат» дважды в истории выигрывал Кубок УЕФА – в 2013 и 2015 гг. «Газпром-Югра», став чемпионом России, дебютировал в еврокубке и в Основном раунде разгромил сильнейшие команды Франции, Грузии и Кипра с общим счетом 27-6. Ранее «Кайрат» и «Газпром-Югра» уже противостояли друг другу на международной арене: в 2014-м году в полуфинале Кубка Еременко в Алма-Ате казахстанцы выиграли у россиян со счетом 6:5.