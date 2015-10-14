Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Саленко: «С такой игрой Украина пройдет на Евро»

    Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что Украина пройдет на Евро, если будет демонстрировать футбол, который был на матче со сборной Испании.

    «Сборная Украины оставила хорошее впечатление в матче последнего тура отборочного раунда против Испании. Подопечные Фоменко наконец-то сыграли в открытый атакующий футбол. В составе украинцев есть перспективные футболисты, которым чемпионат Европы во Франции может дать бесценный опыт. Если украинская сборная покажет в стыковых матчах такую же игру, как против испанцев, то дорога на Евро команды будет открыта. Среди возможных соперников нет команд класса сборной Испании, поэтому украинцам нужно выходить и показывать агрессивный и уверенный футбол», - поделился Саленко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 14 октября 2015, 20:26

      Среди всех стыковых соперников Украина пожалуй самая сильная. Ирландия и Турция хороши, но до Украины не дотягивают. Братья-хохлы на Евро должны попадать. Там и сыграем - в четвертьфинале уже не разводят.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11