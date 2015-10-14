Саленко: «С такой игрой Украина пройдет на Евро»

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что Украина пройдет на Евро, если будет демонстрировать футбол, который был на матче со сборной Испании.

«Сборная Украины оставила хорошее впечатление в матче последнего тура отборочного раунда против Испании. Подопечные Фоменко наконец-то сыграли в открытый атакующий футбол. В составе украинцев есть перспективные футболисты, которым чемпионат Европы во Франции может дать бесценный опыт. Если украинская сборная покажет в стыковых матчах такую же игру, как против испанцев, то дорога на Евро команды будет открыта. Среди возможных соперников нет команд класса сборной Испании, поэтому украинцам нужно выходить и показывать агрессивный и уверенный футбол», - поделился Саленко.