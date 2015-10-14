ФИФА может завести новое дело против Платини

Комитет по этике ФИФА готов открыть еще одно дело против президента УЕФА Мишеля Платини, если тот примет участие в ближайшем заседании исполкома.

«Отстранение не позволяет заниматься любой футбольной деятельностью, включая участие в заседании УЕФА. В противном случае это будет считаться нарушением кодекса этики, что приведет к дополнительному расследованию, в том числе против других футбольных чиновников, которые оказывали содействие в этом нарушении», - рассказал пресс-секретарь следственной палаты комитета Адреас Бантел.

Напомним, что француз был отстранен от своей должности на 90 дней.