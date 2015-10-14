Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промес: «Постоянно обсуждаем Россию с Депаем»

    Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о собственном развитии и уровне чемпионата России в целом.

    «Я постоянно прогрессирую в России. Я стал более зрелым футболистом. Раньше от меня не все знали, что ждать. Сейчас от меня ожидают определенного уровня, мои партнеры по команде знают, на что я способен. Я в свою очередь стараюсь делать все, чтобы эту планку поддерживать. Сами посудите: мой рейтинг в FIFA 2015 был 74, а в FIFA 2016 – 80. Огромная разница.

    Правда ли, что легионеры в России перестают расти? Нет, это не так. Здесь есть возможность играть с участниками Лиги Чемпионов, например с «Зенитом» и ЦСКА. Это топ команды, топ матчи. На моем примере я доказал, что молодой футболист, переходя в Россию, может прогрессировать. В сборной постоянно спрашивают о России. Постоянно говорим о ней, например с Депаем», - добавил спартаковец.

    Напомним, что Квинси Промес принял участие в 11 матчах чемпионата России в этом году и забил 5 голов.

    Источник: fanat1k.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 14 октября 2015, 19:37

      Депаю надо в Спартак перейти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 14 октября 2015, 16:35

      Блин, он оценивает себя по рейтингу в игре))) ну блин это же смешно))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      piper65 14 октября 2015, 16:06

      как по мне, так промес гораздо более полезный игрок, чем распиаренный депай

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > piper65 14 октября 2015, 16:35

      Да не скажи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Платунишка > астраханец 15 октября 2015, 22:57

      Просто Промес для своего клуба делает больше, чем Депай для своего. В МЮ игроки в целом-то помастеровитее. Разве не так?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11