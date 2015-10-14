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    Горшков: «Желание Кержакова уехать за рубеж – правильное»

    Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков считает, что нападающему Александру Кержакову стоит уехать за рубеж.

    «Можно было предположить, что события будут развиваться именно таким образом. Была информация, что Кержаков хочет уехать в аренду и уже есть договоренность об этом с клубом. Я думаю, это правильное решение. Саша сможет получить игровую практику, а летом, когда Виллаш-Боаш покинет команду, придет новый наставник и, возможно, он будет рассматривать кандидатуру Кержакова. Если тренер будет в нем заинтересован — то у Саши появится возможность остаться в команде. Лично я хотел бы, чтобы он остался в «Зените». Возраст ему позволяет играть.

    Такой форвард нужен для вариативности в атаке. Сейчас мы видим, что в клубе не хватает нападающего такого плана, как Кержаков. Сможет ли он выйти на прежний уровень поле простоя? Это не проблема. Простой не такой уж и большой. Саша — уже опытный футболист, он наберет форму, возможно, получит игровую практику», - рассказал Горшков.

    Источник: Eurofootball

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    14.10.2015 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 14 октября 2015, 22:26

      Мутко такой зам нужен только как зять Тюльпанова. Так что пусть он лучше играет в Зените-2 и пользу приносит. В Европе ему делать нечего, там его никто не ждет.

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      Рейтинг: +1368

      Taps 14 октября 2015, 18:04

      Не староват ?
      Пусть лучше идёт к Мутко замом.

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