Горшков: «Желание Кержакова уехать за рубеж – правильное»

Мутко такой зам нужен только как зять Тюльпанова. Так что пусть он лучше играет в Зените-2 и пользу приносит. В Европе ему делать нечего, там его никто не ждет.
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков считает, что нападающему Александру Кержакову стоит уехать за рубеж.
«Можно было предположить, что события будут развиваться именно таким образом. Была информация, что Кержаков хочет уехать в аренду и уже есть договоренность об этом с клубом. Я думаю, это правильное решение. Саша сможет получить игровую практику, а летом, когда Виллаш-Боаш покинет команду, придет новый наставник и, возможно, он будет рассматривать кандидатуру Кержакова. Если тренер будет в нем заинтересован — то у Саши появится возможность остаться в команде. Лично я хотел бы, чтобы он остался в «Зените». Возраст ему позволяет играть.
Такой форвард нужен для вариативности в атаке. Сейчас мы видим, что в клубе не хватает нападающего такого плана, как Кержаков. Сможет ли он выйти на прежний уровень поле простоя? Это не проблема. Простой не такой уж и большой. Саша — уже опытный футболист, он наберет форму, возможно, получит игровую практику», - рассказал Горшков.