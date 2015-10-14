Красножан: «Хочу работать и дальше, но есть нюансы»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан не планирует уходить с поста, но пока не может говорить о своем будущем со стопроцентной уверенностью.

«Напряженный получился матч. Обе команды не смогли показать содержательный футбол, причиной чему во многом было состояние поля – жесткое, вязкое. Работать с мячом, играть низом футболистам было очень сложно. Наверное, игра шла до гола. К счастью, забили именно мы. Я действительно рад за ребят, они, наконец, начинают верить в себя.

Это точно была не худшая наша игра в квалификации Евро-2016. Пусть сегодня мы сыграли не очень ярко, зато была дисциплина, больше порядка, улучшилось взаимодействие между футболистами.

У меня есть желание работать со сборной Казахстана и дальше, но существуют нюансы, которые стоит обсудить. Прогресс у нас есть. Мы больше не выходим на поле для того, чтобы не проиграть. Стремимся выиграть. И это очень долгожданная победа, мы ее заслужили. Нам было важно выиграть в этом отборочном цикле хотя бы один матч», – сказал Красножан.