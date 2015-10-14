Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Де Хеа: «Опция выкупа? Спросите об этом моего агента»

    Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа не стал комментировать детали своего контракта. По некоторым данным, в контракте прописана сумма в размере 30 миллионов фунтов отступных.

    «Об этом лучше спросите Жорже (Мендеша, агента футболиста, прим. Bombardir.ru). Он обращает внимание на эти детали», - сказал испанец.

    Напомним, что переход Давида Де Хеа в «Реал» этим летом сорвался в последний момент, после чего голкипер подписал новое соглашение со своими клубом на 4 года, по условиям которого он будет зарабатывать порядка 200 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11