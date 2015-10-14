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    Федотов рассудит «Спартак» - «Локомотив»

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 12-го тура чемпионата России по футболу. РФС назначил бригаду во главе с Игорем Федотовым на матч «Спартак» - «Локомотив». Помогать ему будут Дмитрий Масякин и Андрей Болотенков. Инспектор матча – Станистав Сухина.

    Игру «Кубань» - «Зенит» рассудит Алексей Еськов, встречу ЦСКА - «Урал» доверили Сергею Иванову, а игру «Амкар» - «Динамо» будет судить Кирилл Левников.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

    17 октября (суббота)

    ЦСКА - «Урал»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Амкар» - «Динамо»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    «Кубань» - «Зенит»: Алексей Еськов (Москва)

    «Рубин» - «Уфа»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    18 октября (воскресенье)

    «Спартак» - «Локомотив»: Игорь Федотов (Москва)

    «Крылья Советов» - «Терек»: Сергей Куликов (Саранск)

    «Анжи» - «Краснодар»: Александр Егоров (Саранск)

    19 октября (понедельник)

    «Ростов» - «Мордовия»: Алексей Николаев (Москва)

    Источник: РФС

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    14.10.2015 11:23
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