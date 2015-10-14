Мини-футбол. Игроки «Дины» спародировали игру FIFA16

хорошо последний положил!
Футболисты московской «Дины» Эскердинья, Арсен Багиров и Дмитрий Катанэ спародировали известную игру FIFA16, повторив все трюки за компьютерными игроками.
Футболисты московской «Дины» Эскердинья, Арсен Багиров и Дмитрий Катанэ спародировали известную игру FIFA16, повторив все трюки за компьютерными игроками.
хорошо последний положил!
Если и эта игра будет как ФИФА-15, где составители канадские не знают правил офсайда, с левыми нарушениями и постоянно выбегающим вратарем, то лучше не покупать. Жалею, что в прошлом году две штуки отдал за этот беспредел на поле.