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    Мини-футбол. Игроки «Дины» спародировали игру FIFA16

    Футболисты московской «Дины» Эскердинья, Арсен Багиров и Дмитрий Катанэ спародировали известную игру FIFA16, повторив все трюки за компьютерными игроками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 10:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 14 октября 2015, 11:55

      хорошо последний положил!

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 14 октября 2015, 11:31

      Если и эта игра будет как ФИФА-15, где составители канадские не знают правил офсайда, с левыми нарушениями и постоянно выбегающим вратарем, то лучше не покупать. Жалею, что в прошлом году две штуки отдал за этот беспредел на поле.

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