Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»

Лично мне жалко сейчас Слуцкого!! То что заявил МуТко просто называется кидаловом. Воспользовались великолепным трениром и теперь кинули!! Как значит пажар тушить и тянуть сборную за уши и болельщиков сборной на трибуны возвращать так наш любимый дорогой великий тренер Слуцкий, а как в штатном режими спокойно подготовить команду которую все тот же слуцкий практически сформировал так нет вы что только освобожденный тренер!!! Кинут Слуцкого я бы на его месте и месте Гинера больше с клуба ни одного футболиста в сборную не отпустил!!! Пусть корячатся!!! Идиоты!!!!!!!!!!!!! Других слов не нахожу!!!
Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что национальную сборную должен возглавлять тренер, который будет работать без совмещения должностей.
«Все зависит от конкретного момента. Мы принимали решение в конкретный момент, на конкретный отрезок времени. Если говорить о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира, то, конечно, здесь нужен тренер освобожденный», - заявил Мутко в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, сейчас сборную возглавляет Леонид Слуцкий, который также работает и в ЦСКА. Сборная России перед Евро-2016 проведет несколько товарищеских матчей, а в мае начнет непосредственную подготовку к турниру.