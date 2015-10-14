Блинд останется главным тренером сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд останется на своем посту, несмотря на неудачу команды в отборе Евро-2016. Об этом сообщил управляющий директор Королевского футбольного союза этой страны Берт ван Оствеен.

"Блинд останется главным тренером команд. Не его вина, что мы провалили отбор. Матч против Чехии - символ всего цикла. Руководство союза берет на себя ответственность за это. Мы начали омоложение состава, и Блинд способен помочь команде в этом", - заявил ван Оствеен.

Напомним, Блинд сменил у руля сборной Гуса Хиддинка. При новом тренере комнада провела четыре матчи - выиграла у Казахстана и проиграла Турции, Исландии и Чехии.