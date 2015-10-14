Колосков: «Слуцкий выберет ЦСКА, если это нужно делать сейчас»

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому нужно доработать сезон в ЦСКА.

- Слуцкий должен остаться у руля сборной. Он решил поставленную перед ним задачу участия нашей сборной в финальной части чемпионата Европы. Выступление ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов тоже можно назвать неплохим, а это такой же престиж российского футбола. Сейчас убрать Слуцкого из клуба — своего рода спортивное преступление. Мне кажется, ему нужно доработать до конца сезона-2015/16, как раз до того момента, когда сборная России начнет организованную подготовку к чемпионату Европы. Важен еще один момент — у Слуцкого в ЦСКА играет минимум пять футболистов стартового состава сборной, а это 50 процентов команды. Эта группа игроков у него под ежедневным наблюдением. Слуцкий до конца сезона должен совмещать посты тренера в ЦСКА и сборной.

- Для самого тренера не станет потрясением, если в середине сезона его поставят перед фактом, что в ЦСКА он больше не работает?

- Понятия не имею, как Слуцкий отнесется к этому, но, если вопрос будет ставиться в формате «или клуб, или сборная», у меня есть ощущение, что он выберет ЦСКА. И правильно сделает. Так нель­зя ставить вопрос — сегодня есть интересы как сборной, так и клуба, их нужно совмещать. Тренер, который долгое время не работает в клубе, начинает терять квалификацию. Представьте, Слуцкого уберут из ЦСКА зимой — и что он будет делать? За полгода у него будет лишь два небольших сбора с национальной командой, а все остальное время он будет просиживать штаны.

- Можно ли говорить, что Слуцкий — отличный кандидат на роль тренера сборной на ЧМ-2018?

- Практика показала, что Слуцкий справился с совмещением — он добился четырех побед и вывел нашу сборную на Евро, при этом успешно выступая с ЦСКА в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Слуцкий — оптимальный кандидат на пост тренера сборной на домашнем чемпионате мира, вне зависимости от выступления на чемпионате Европы.