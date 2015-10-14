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    Конте: «Почему мы не попали в первую корзину?»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте после завершения отбора Евро-2016 выразил свое недовольство тем, что его команда не попала в первую корзину перед жеребьевкой финального турнира.

    "Мы заняли первое место в группе, набрали 24 очки и за последний год потерпели всего одно поражение, да и то в товарищеском матче. Почему мы не попали в первую корзину? Мне сложно это понять", - заявил Конте в интервью Rai.

    Отметим, сборная Италии заняла место во второй корзине. В рейтинге национальных команд итальянцы финишировали как раз шестыми, но не попали в первую корзину из-за того, что туда автоматически прошла Франция как хозяйка финального турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Смит80 14 октября 2015, 09:54

      Чтобы встретится с Россией в ФИНАЛЕ, Гн. Конте , а не в групповой стадии.

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