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    Срна: «Пришло время праздновать»

    Капитан сборной Хорватии Дарио Срна не скрывал своей радости после выхода команды на Евро-2016. "Шашечные" переиграли на выезде Мальту (1:0) и опередили в группе Норвегию, которая проиграла Италии (1:2).

    "Сегодня игроки сборной Хорватии были героями, сделавшими все возможное для своей страны. Пришло время праздновать. Мы гордимся тем, что гимн Хорватии будет звучать на ЕВРО-2016 во Франции. У нас есть много великолепных игроков, так что я не переживаю за наше будущее", - заявил Срна.

    Напомним, хорваты попали во вторую "корзину" при жеребьевке группового этапа Евро-2016, поэтому точно не сыграют с Россией в первом раунде турнира.

    Источник: УЕФА

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    14.10.2015 07:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:08

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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 14 октября 2015, 08:57

      Ка будто россия сильнее всех.

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