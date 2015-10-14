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    Роналду: «Мечтаю закончить карьеру в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Криштиану Роналду после получения своей четвертой «Золотой бутсы» заявил, что хотел бы остаться в Мадриде до окончания карьеры.

    «Мечтаю закончить карьеру в «Реале». Если заботиться о своем здоровье, можно играть до 40 лет. Так что у меня еще есть пять-шесть лет. Я чувствую себя хорошо в Мадриде. Я полезен команде и хочу выигрывать трофеи здесь», - заявил Роналду.

    Напомним, европейская пресса постоянно отправляет португальца в другие команды. В основном, в "Манчестер Юнайтед" или "ПСЖ".

    Источник: Marca

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    14.10.2015 06:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 14 октября 2015, 12:15

      Год назад у тебя была другаю МЮчта.

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      Рейтинг: +72

      HardPony 14 октября 2015, 11:16

      тут уж не от тебя зависит,а от долбанутого Переса

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