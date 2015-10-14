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    Конте: «Мне жаль Норвегию, но мы должны были это сделать»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против Норвегии (2:1), которая не позволила скандинавской команде завоевать прямую путевку на Евро-2016.

    "Мои поздравления сборной Норвегии - это очень хорошая команда. Мне жаль соперников, но это футбол, и мы просто сделали то, что должны были сделать. Я очень доволен игрой свой команды и результатом. Мы не заслуживали поражения после первого тайма, и я рад, что игроки сделали все, чтобы переломить ход матча.

    Я всегда хочу, чтобы они играли в таком темпе. Мне также понравилась, как они отреагировали на смену тактической схемы по ходу игры. Хорошая команда должна уметь читать различные моменты игры", - заявил Конте.

    Источник: УЕФА

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    14.10.2015 06:34
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