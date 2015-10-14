Красножан: «Кто первый забил, тот и выиграл»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился своими впечатлениями от первой победы в отборе Евро-2016, которую его команда одержала в Латвии (1:0).

"Был очень тяжелый матч. Может быть, игра не была такой содержательной с обеих сторон, как хотелось бы тренерам и болельщикам. Сегодня было вязкое тяжелое поле, была непривычная скорость мяча, сложный отскок, но было не просто обеим командам. Игра шла до гола, кто первый забил – тот и выиграл. Я очень рад за ребят, сегодня было видно, что они начинают верить в себя", - приводит слова Красножана официальный сайт федерации футбола Казахстана.

Напомним, этот результат позволил Казахстану уйти с последнего места в своей группе, а Турции занять первое место в зачете третьих команд отбора.