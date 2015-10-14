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    Блинд: «Мы не Германия или Испания»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итог неудачного выступления команды в отборе на Евро-2016.

    «Нужно видеть полную картину. У нас не было важных футболистов. Это не оправдание, однако у нас отсутствовали 15-16 игроков, и эти потери были невосполнимы, ведь мы не Германия или Испания. Нам нужно смотреть вперед. Все это очень печально и для меня, и для футболистов, и для страны. Теперь наша цель – выход на ЧМ-2018 в России. Мы создадим программу подготовки», - резюмировал Блинд.

    Источник: УЕФА

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    14.10.2015 01:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:11

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 октября 2015, 07:30

      И даже не Россия, хе-хе!

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > sir_Alex 14 октября 2015, 09:22

      россия почти обосралась в слабейшей группе. не обосрались здесь, обосремся на евро

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Serjinho 25 октября 2015, 13:41

      Нам не привыкать

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