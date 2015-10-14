Блинд: «Мы не Германия или Испания»

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итог неудачного выступления команды в отборе на Евро-2016.

«Нужно видеть полную картину. У нас не было важных футболистов. Это не оправдание, однако у нас отсутствовали 15-16 игроков, и эти потери были невосполнимы, ведь мы не Германия или Испания. Нам нужно смотреть вперед. Все это очень печально и для меня, и для футболистов, и для страны. Теперь наша цель – выход на ЧМ-2018 в России. Мы создадим программу подготовки», - резюмировал Блинд.