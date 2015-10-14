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    Левандовски – лучший бомбардир отбора на Евро-2016

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира на Евро-2016.

    Форвард сыграл десять матчей и забил в них 13 голов, среди которых нет ни одного с пенальти. В тройку самых результативных футболистов отбора вошли также партнер Левандовски по "Баварии" Томас Мюллер (девять игр, девять голов, один с пенальти) и Артем Дзюба (восемь игр, восемь голов, один с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:11

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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 14 октября 2015, 02:35

      Дзюба-красавчик!!!
      Лучший игрок мира!!!
      Думаю нет ни у кого сомнений,ЗМ его!!!

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