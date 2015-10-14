Левандовски – лучший бомбардир отбора на Евро-2016

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира на Евро-2016.

Форвард сыграл десять матчей и забил в них 13 голов, среди которых нет ни одного с пенальти. В тройку самых результативных футболистов отбора вошли также партнер Левандовски по "Баварии" Томас Мюллер (девять игр, девять голов, один с пенальти) и Артем Дзюба (восемь игр, восемь голов, один с пенальти).