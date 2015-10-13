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    Евро-2016. Италия переиграла Норвегию и другие результаты

    В матче последнего тура отбора на Евро-2016 сборная Италии оказалась сильнее Норвегии. На мяч Теттея итальянцы ответили точными ударами Флоренци и Пелле.

    В других встречах этой группы Азербайджан уступил Болгарии, а Хорватия обыграла Мальту.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 10-й тур

    Мальта – Хорватия – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Перишич, 25.

    Италия – Норвегия – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Теттей, 23; 1:1 – Флоренци, 73; 2:1 – Пелле, 82.

    Болгария – Азербайджан – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Александров, 15; 2:0 – Рангелов, 56.

    Календарь отборочного турнира на Евро-2016

    Таблицы групп отбора на Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 23:47
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