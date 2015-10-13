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    Зинченко: «Никаких предложений от сборной России у меня не было»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко опроверг сведения о том, что он мог быть заигран за сборную России. Подобная информация стала появляться после его дебюта за сборную Украины в матче с Испанией (0:1).

    «Честно, я об этом только слышал. Стараюсь про себя ничего не читать в Интернете, но от этого никуда не денешься. Это все слухи. Никаких предложений от сборной России у меня не было», - говорит Зинченко.

    Также 18-летний футболист ответил на вопрос о том, как бы он поступил, если бы получил такое предложение.

    «Я всегда считал себя украинцем. Люблю эту страну и хочу за нее играть».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2015 22:49
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