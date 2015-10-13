Зинченко: «Никаких предложений от сборной России у меня не было»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко опроверг сведения о том, что он мог быть заигран за сборную России. Подобная информация стала появляться после его дебюта за сборную Украины в матче с Испанией (0:1).

«Честно, я об этом только слышал. Стараюсь про себя ничего не читать в Интернете, но от этого никуда не денешься. Это все слухи. Никаких предложений от сборной России у меня не было», - говорит Зинченко.

Также 18-летний футболист ответил на вопрос о том, как бы он поступил, если бы получил такое предложение.

«Я всегда считал себя украинцем. Люблю эту страну и хочу за нее играть».