Андронов будет работать на «Матч ТВ»

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Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов рассказал о том, что будет работать на новом канале «Матч ТВ».
«Подписал контракт с ООО «Национальный Спортивный Канал», – написал Андронов у себя в Twitter.
ООО «Национальный спортивный телеканал» является оператором канала «Матч ТВ», который начнет свою работу с 1 ноября на месте канала «Россия 2».