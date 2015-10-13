Андронов будет работать на «Матч ТВ»

Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов рассказал о том, что будет работать на новом канале «Матч ТВ».

«Подписал контракт с ООО «Национальный Спортивный Канал», – написал Андронов у себя в Twitter.

ООО «Национальный спортивный телеканал» является оператором канала «Матч ТВ», который начнет свою работу с 1 ноября на месте канала «Россия 2».