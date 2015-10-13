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    Андронов будет работать на «Матч ТВ»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов рассказал о том, что будет работать на новом канале «Матч ТВ».

    «Подписал контракт с ООО «Национальный Спортивный Канал», – написал Андронов у себя в Twitter.

    ООО «Национальный спортивный телеканал» является оператором канала «Матч ТВ», который начнет свою работу с 1 ноября на месте канала «Россия 2».

    Источник: Twitter

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    13.10.2015 22:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:13

      Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maxima.2sms.ru

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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 14 октября 2015, 08:25

      Не многовато ли коментаторов для 1го-2х матчей в туре

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 14 октября 2015, 00:03

      Всех ли околофутбольных маргиналов собрала на свои ток-шоу светская львица? Теперь кажется всех. С этими людьми можно делать рейтинг. Приглашать уважаемых людей и выставлять на посмешище. Поносить город на болотах, его нынешних и прошлых (в том числе умерших 70-75 лет назад) жителей. Издеваться над российской глубинкой (в духе Нашей Раши но с натуральной злобой). Делать непонятные но кажущиеся смелыми намеки по поводу Украины. Сочинять экспромтом байки про драки в раздевалке Зенита и ссылаться при этом на трех-четырех неизвестных (источники не сдаем) очевидцев. И т. д. И рейтинг будет.

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 13 октября 2015, 23:52

      весь шлак с НТВ+ перебрался к Канделакеа что изменилось да ничего только название и денег распилили уйму














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