Юханссон: «Все указывает на то, что Платини получил взятку от Блаттера»

ВОТ И ПОПАЛСЯ ЛЯГУШАТНИК, А САМ ГРОМЧЕ ВСЕХ ОРАЛ ЧТО БЛАТТЕР ДОЛЖЕН УЙТИ, ТЕПЕРЬ ОН САМ ДОЛЖЕН УЙТИ ИЛИ ЕГО ДОЛЖНЫ "УЙТИ"...
ГДЕ МАТЬ ИХ АМЕРИКАНСКИЕ КОПЫ,ПОЧЕМУ НЕ ЕДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ МИШЕЛЬКУ?????
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон прокомментировал ситуацию с выплатой Зеппом Блаттером крупной суммы Мишелю Платини. Эта финансовая операция послужила причиной для отстранения чиновников с постов президентов ФИФА и УЕФА соответственно.
Согласно некоторым данным, Платини подписал договор для работы в ФИФА на протяжении 1998-2002 годов, за что получил 710 тысяч фунтов. Однако затем ему было выплачено еще 1,35 миллиона, что не было оговорено в документах.
«Я тогда был членом исполкома ФИФА, и Блаттер должен был известить нас об этом, но так этого и не сделал. Я никогда не слышал о такой договоренности в ФИФА. Это довольно большие деньги. Только из прессы узнал о заявлениях Платини, что он имел контракт с ФИФА», - говорит Юханссон.
Получив деньги, Платини принял решение не участвовать в выборах президента ФИФА, и в итоге на очередной срок был переизбран Блаттер.
«Похоже, что это была взятка. По крайней мере, все на это указывает. Почему он получил деньги именно в тот момент, в тот временной отрезок, а затем не доложил об этом исполкому ФИФА? Он ведь президент УЕФА», - сказал Юханссон.