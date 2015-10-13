Американская лига МЛС протестирует работу видеосудей, которые должны помочь арбитрам в поле принимать правильные решения в спорных ситуациях. Об этом сообщил вице-президент МЛС Джефф Агус.

Рассматриваться будут моменты со взятием ворот, назначением пенальти и предъявлением красной карточки.

«В таких эпизодах возникают естественные остановки игры. Наши исследования показали, что этого времени достаточно, чтобы судья получил нужную информацию. В зависимости от ситуации паузы длятся от 40 секунд до более чем минуты. В это время можно запустить рекламу. Мы считаем, что у судей должна быть та же информация, что есть у болельщиков, если не больше. Сейчас болельщики со своими смартфонами обладают большим количеством сведений, чем арбитры. Это противоречит здравому смыслу» , - говорит Агус.

Тестирование будет проведено в октябре 2016 года в товарищеских матчах. Использование подобной техники в официальных играх запрещено ФИФА.