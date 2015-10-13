Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гендиректор «Рубина»: «Будущее Чалого определим по завершении первой части сезона»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сказал, что до завершения первой части сезона вопрос насчет главного тренера команды закрыт.

    «Валерий Чалый будет руководить командой до конца года. Говорить что-то относительно поисков главного тренера сейчас будет просто неэтично. Это внутреннее дело клуба. Сначала мы должны определить будущее Чалого в „Рубине“, что мы и сделаем по завершении первой части сезона», - говорит Фахриев.

    Напомним, что Валерий Чалый был утвержден в качестве главного тренера "Рубина" 9 октября.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11