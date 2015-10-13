Эллардайс: «Мы, тренеры, знаем правду о финале ЛЧ сезона-2004/05»

Главный тренер «Сандерленда» Сэм Эллардайс поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Напомним, тогда «Ливерпуль» сумел отыграться в матче с «Миланом» со счета 0:3 и в результате победил. По мнению Эллардайса, заслуги Рафаэля Бенитеса, который тогда руководил мерсисайдцами, в этой победе нет.

«Конечно, Бенитес может сказать, что выиграл с «Ливерпулем» Лигу Чемпионов, что не удалось мне. Но он не имеет к этому никакого отношения. В том финале Джеррард вытащил «Ливерпуль» со счета 0:3», - считает Эллардайс.

Наставник считает, что Бенитесу в той игре просто повезло.

«Я не виню Бенитеса в том, что он считает это своей заслугой, но мы, тренеры, знаем правду. Иногда, отчаявшись, делаешь замену, и она срабатывает. Тебя хвалят за блестящее решение, но обычно это просто удача».