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    Эллардайс: «Мы, тренеры, знаем правду о финале ЛЧ сезона-2004/05»

    Главный тренер «Сандерленда» Сэм Эллардайс поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Напомним, тогда «Ливерпуль» сумел отыграться в матче с «Миланом» со счета 0:3 и в результате победил. По мнению Эллардайса, заслуги Рафаэля Бенитеса, который тогда руководил мерсисайдцами, в этой победе нет.

    «Конечно, Бенитес может сказать, что выиграл с «Ливерпулем» Лигу Чемпионов, что не удалось мне. Но он не имеет к этому никакого отношения. В том финале Джеррард вытащил «Ливерпуль» со счета 0:3», - считает Эллардайс.

    Наставник считает, что Бенитесу в той игре просто повезло.

    «Я не виню Бенитеса в том, что он считает это своей заслугой, но мы, тренеры, знаем правду. Иногда, отчаявшись, делаешь замену, и она срабатывает. Тебя хвалят за блестящее решение, но обычно это просто удача».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.10.2015 21:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 октября 2015, 09:45

      Биг Сэм взялся за мемуары?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 13 октября 2015, 23:38

      Зависть - грех. Смертный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 13 октября 2015, 22:52

      Интересно, кто считает победу Ливерпуля полной заслугой Бенитеса?

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