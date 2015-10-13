Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сиссе стал участником ритуала с кровопусканием, чтобы начать забивать

    Нападающий «Ньюкасла» Паписс Сиссе обратился за помощью к колдунам вуду, чтобы вернуть себе результативность. Об этом рассказал источник в клубе.

    «Паписс очень суеверен, и он считает, что на него наложено проклятие, которое мешает ему забивать. Его друг Шейк Тиоте решил помочь и посоветовал обратиться к колдуну», - рассказывает этот неназываемый источник.

    Сообщается, что в процессе отправления обряда было использовано кровопускание.

    Последний раз Сиссе забивал 9 августа в ворота «Саутгемптона», после чего не мог отличиться на протяжении пяти игр. Матч 3 октября с «Манчестер Сити» игрок провел в запасе.

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11