Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Широков: «Почему бы и не победить на Евро?»

    Полузащитник сборной России и ее капитан Роман Широков не видит причин, по которым национальная команда не могла бы победить на грядущем чемпионате Европы.

    «Победа на Евро? Ждать-то можно всегда. На каждом чемпионате Европы, чем раньше это будет, тем лучше. Возможно, даже сейчас, почему бы и нет? Игра команды меняется в положительную сторону, когда больше позитивных эмоций идет от людей, которые болеют. Когда все желают победы в большей степени, чем поражения, то игра сборной улучшается», - говорит Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 14 октября 2015, 12:56

      потому,что пхоцент бхака колоссальный! шоб ты знал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      LOKis09 13 октября 2015, 22:06

      И после победы слетать на Луну...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 13 октября 2015, 21:50

      раз в год и палка стреляет, если повезет с жребием то почему нет, от греков тоже не ждали что они Евро возьмут, а он оно как все сложилось, если будут выкладываться на поле на 100% и удача немного будет улыбаться, то все может быть... я лично верю в нашу команду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 октября 2015, 20:55

      Для начала надо нашу группу посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 13 октября 2015, 20:52

      На то он и капитан сборной,чтобы настраивать свою команду на победу в главном турнире,хотя реально все игроки понимают,что для этого надо быть более убедительными на поле с сильными соперниками!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 13 октября 2015, 19:53

      А почему уже такие замашки? Рановато,ИМХО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 13 октября 2015, 19:45

      Может и получиться,кто знает,хоть маловероятно.Датчан и греков тоже не ждали...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > 13 октября 2015, 22:34

      Ты вообще о чем? Блин, лучше бы вообще ничего не писал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Нежданчик 13 октября 2015, 19:36

      насмешил

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11