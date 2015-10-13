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    Фибел: «Игроки не всегда прислушиваются к Гордееву»

    Защитник саранской "Мордовии" Томас Фибел рассказал о причинах неудачного старта своей команды в российской Премьер-лиге.

    «Сейчас довольно напряженная атмосфера в команде. Очень тяжело собраться и начать показывать хорошую игру. Думаю, проблема в том, что у нас не получается командная игра – мы не понимаем друг друга и, соответственно, допускаем много ошибок, которых не должны были допускать в принципе. Нам не хватает внимательности.

    Я не тренер и никогда им не был, поэтому не могу оценивать работу другого тренера. Тем не менее я думаю, что Гордеев делает максимум для своей команды. Он дает игрокам уверенность. К сожалению, игроки не всегда вслушиваются в его слова. То, что сейчас происходит с командой, точно не его вина», - рассказал Фибел.

    Полностью эксклюзивное интервью с Томасом Фибелем вы сможете прочитать на "Бомбардире" в ближайшие дни.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 18:54
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