Фибел: «Витсель действительно хотел уйти из «Зенита»

Защитник саранской "Мордовии" Томас Фибел рассказал о желании хавбека «Зенита» Акселя Витселя прошедшим летом перейти в «Ювентус».

«Да, это правда. Я знаю, что он хотел уйти, и я его понимаю. С «Зенитом» он выиграл все, что мог, и ему хотелось выйти на новый уровень. Плюс он примерный семьянин, и его семья также хотела сменить место жительства», - сказал Фибель.

Полностью эксклюзивное интервью с Томасом Фибелем вы сможете прочитать на "Бомбардире" в ближайшие дни.