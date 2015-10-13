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    Фибел: «Витсель действительно хотел уйти из «Зенита»

    Защитник саранской "Мордовии" Томас Фибел рассказал о желании хавбека «Зенита» Акселя Витселя прошедшим летом перейти в «Ювентус».

    «Да, это правда. Я знаю, что он хотел уйти, и я его понимаю. С «Зенитом» он выиграл все, что мог, и ему хотелось выйти на новый уровень. Плюс он примерный семьянин, и его семья также хотела сменить место жительства», - сказал Фибель.

    Полностью эксклюзивное интервью с Томасом Фибелем вы сможете прочитать на "Бомбардире" в ближайшие дни.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 18:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 14 октября 2015, 12:19

      Он наверное подслушал разговор Витселя с мамой по телефону? Или окучивает его жену? Откуда у него такие сведения?

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 13 октября 2015, 23:54

      да кто его держит пусть уевывает

      0
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 13 октября 2015, 21:36

      Чего он там выиграл с Зенитом? Чемпионат и СуперКубок.

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 13 октября 2015, 21:24

      А,ну раз защитник Мордовии сказал,то это конечно так

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