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    Россия сыграет в ноябре товарищеский матч с топовой командой

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести товарищеский матч с одной из команд, избежавших попадания в стыковые матчи отборочного турнира Евро-2016, в ноябре 2015 года.

    «Мы только сейчас начали этим серьезно заниматься, по понятным причинам. Ведь даже сегодня еще предстоит игровой день в отборочном турнире. Это топовые команды, которые уверены в своем выходе в финальную часть чемпионатов мира или Европы, расписывают свои товарищеские матчи надолго вперед.

    У нас сейчас есть список сборных, которые не будут играть в стыках. С ними ведем активные переговоры. В первую очередь с теми, кто вышел в финальную часть. А в марте, как я уже говорил, планируем сыграть с Францией», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 17:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 13 октября 2015, 20:03

      Играть с Францией в марте? Не знаю какая погода будет.

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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 13 октября 2015, 19:46

      С Албанией например...

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