Туран: «В моей карьере не было проходных игр»

Капитан сборной Турции Арда Туран с нетерпение ожидает сегодняшней встречи со сборной Исландии.

«Ни одна игра за сборную в моей карьере не была проходной. Мы ждем этой встречи с нетерпением. Думаю, сборная показывает свой настоящий уровень, а болельщики рады поддерживать нас. Надеюсь, у них будет шанс сделать это и на Евро-2016", - сказал Туран.

Напомним, что Турции хватит одного очка, чтобы гарантировать себе третье место в группе и принять участие в воскресной жеребьевке стыковых матчей. Матч Турция - Исландия состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по московскому времени.