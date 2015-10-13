Панов: «Кузьмин провел яркий матч»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов отметил игру Олега Кузьмина в матче со сборной Черногории (2:0), в котором он отметился красивым голом.

«Да, Кузьмин провел яркий матч, и тому подтверждение забитый мяч, который был важен для нашей команды. Все сыграли достаточно хорошо, на своем привычном уровне. Кто-то более ярко, кто-то менее. Мы соскучились по таким положительным эмоциям!» - сказал Панов.

Полностью эксклюзивное интервью Александра Панова можно прочитать на страницах Бомбардира.