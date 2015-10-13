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    Мостовой: «В успехе сборной не сомневался»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не сомневался в успехе национальной команды как в матче с Черногорией (2:0), так и во всем отборочном турнире Евро-2016.

    «В успехе сборной абсолютно не сомневался. Конечно, последний шаг еще нужно было сделать, но черногорцы в их нынешнем состоянии не тот соперник, который может помешать добиться нужной цели. Мне кажется, они сыграли не сильнее Молдавии, учитывая все потери и тот факт, что они выступали на выезде.

    Ребята в нужный момент переломили ситуацию и выиграли все остававшиеся матчи. Естественно, приход нового главного тренера вдохновил всех, но нельзя забывать и о его предшественнике Фабио Капелло. Итальянец многое сделал для этой сборной - он впервые за долгое время вывел ее на чемпионат мира. Там ребята получили неоценимый опыт, который пригодился сейчас. Так что заслуга Капелло в успехе тоже присутствует», - заявил Мостовой.

    Напомним, что сборная России после вчерашней победы над сборной Черногории (2:0) напрямую вышла в финальный турнир Евро-2016 во Франции.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.10.2015 16:33
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