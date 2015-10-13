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    Роналду: «Хочу получить пятую, шестую «Золотые бутсы»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сегодня получил четвертую в карьере "Золотую бутсу". Португалец не намерен останавливаться на достигнутом.

    «Спасибо всем, кто пришел сюда в столь важный для меня день. Получить четвертую "Золотую бутсу" – большая честь для меня. Это очень важный трофей.

    Большое спасибо моим партнерам по команде и тем, кто помог мне быть в хорошей физической форме. Но для меня этого недостаточно. Я хочу получить пятую, шестую "Золотые бутсы", - заявил Роналду.

    Напомним, что Роналду установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 16:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      grafff 13 октября 2015, 16:26

      всё, это край!!!!!!!!!!!!! пенсия!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в этом году Левандовски забирает!!!!!!!!!!!

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