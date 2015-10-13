Роналду: «Хочу получить пятую, шестую «Золотые бутсы»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сегодня получил четвертую в карьере "Золотую бутсу". Португалец не намерен останавливаться на достигнутом.

«Спасибо всем, кто пришел сюда в столь важный для меня день. Получить четвертую "Золотую бутсу" – большая честь для меня. Это очень важный трофей.

Большое спасибо моим партнерам по команде и тем, кто помог мне быть в хорошей физической форме. Но для меня этого недостаточно. Я хочу получить пятую, шестую "Золотые бутсы", - заявил Роналду.

Напомним, что Роналду установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года.