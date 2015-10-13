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    Бегович: «Ждем трудного матча с Кипром»

    Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович ждет трудного матча со сборной Кипра.

    «В команде хорошая атмосфера. Победа над Уэльсом вернула нам уверенность в себе.

    Мы ждем трудного матча, но это та встреча, в которой все хотят участвовать. Здорово играть при переполненных трибунах. Надеюсь, мы хорошо сыграем и попадем в «стыки», - заявил Бегович.

    Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины попадет в стыковые матчи в случае победы над Кипром. Матч состоится во вторник, 13 октября.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      monah-10 13 октября 2015, 14:56

      Кто из этой пары выйграет, тот как минимум ещё пару раз в стыках сыграет.

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