Бегович: «Ждем трудного матча с Кипром»

Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович ждет трудного матча со сборной Кипра.

«В команде хорошая атмосфера. Победа над Уэльсом вернула нам уверенность в себе.

Мы ждем трудного матча, но это та встреча, в которой все хотят участвовать. Здорово играть при переполненных трибунах. Надеюсь, мы хорошо сыграем и попадем в «стыки», - заявил Бегович.

Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины попадет в стыковые матчи в случае победы над Кипром. Матч состоится во вторник, 13 октября.