Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роббен: «Травмы делают меня беспомощным»

    Капитан сборной Голландии Арьен Роббен считает, что у его команды еще есть шанс пробиться в финальный турнир Евро-2016 во Франции. Для этого им нужно надеяться на поражение турок от исландцев и побеждать Чехию.

    "Я совсем немного играл в этом цикле, и это расстраивает меня, делает беспомощным. И все же у нас есть еще шанс. И пока он есть, мы должны делать все, что в наших силах. Нам надо выиграть свой матч, а затем надеяться, поставить свечу и молиться", - признался Арьен.

    Напомним, что Роббен не выходил на поле с начала сентября из-за очередной травмы.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Katl 13 октября 2015, 20:32

      Да уж Арьен вот тебя и серьёзно травмы достали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11