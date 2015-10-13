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    Чебану: «Из-за 20-30 провокаторов могут пострадать тысячи болельщиков»

    Президент Федерации футбола Молдавии Павел Чебану заявил, что готов к любому наказанию за поведение болельщиков во время матча отборочного турнира Евро-2016 со сборной России (1:2).

    «Мы принесли свои извинения РФС. То, что произошло, было спланированной провокацией. Со своей стороны мы сделали все, что могли. Это был матч первой категории риска, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов, но рот людям не заткнешь.

    Это было сделано не молдавскими болельщиками, наши люди такого не могли. Может, конечно, кто-то и присоединился. Есть молодые люди, которые находятся без работы, которых легко склонить на свою сторону. Из-за 20-30 провокаторов могут пострадать тысячи болельщиков. Из-за них сектора на стадионе могут закрыть, и тысячи болельщиков не смогут посмотреть футбол.

    Будем поднимать этот вопрос на уровне государства, потому что, я так понимаю, все только начинается. Мы готовы к любым санкциям, обжаловать их не будем», - признался Чебану.

    Отметим, что во вторник было открыто дело по факту ряда нарушений со стороны болельщиков сборной Молдавии, а именно - нарушения общественного порядка, использование пиротехники и проявление расизма. Само дело будет рассмотрено 22 октября.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2015 13:09
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