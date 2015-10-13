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    Мутко: «Уровень сборной вырос, мы ворвались во вторую корзину»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко высказался о шансах сборной России на Евро-2016 во Франции.

    «Наша задача - решить проблему непопадания на крупные турниры. Для этого важно иметь хороший рейтинг, что позволяет попадать в "правильные" корзины. При жеребьевке Евро-2016 мы будем во второй корзине, а могли быть в третьей. Во вторую корзину мы буквально ворвались, на девять позиций поднявшись в европейском рейтинге. Уровень нашей команды вырос. В связи с тем, что мы будем во второй корзине, наши шансы на выход в плей-офф будут повыше», - заявил Мутко.

    Напомним, что жеребьевка финального этапа чемпионата Европы пройдет 12 декабря в Париже.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2015 12:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 октября 2015, 18:17

      в 2012 году у нас скажем не группа "смерти" была да и на чм вообще группа "жизни" а итог один

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 13 октября 2015, 17:48

      выкинули в помойку 950 млн рубл конечно же вырастет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 13 октября 2015, 17:46

      ...мне бы так жить,как Мутко.

      1
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 13 октября 2015, 16:05

      все сборные очень сильные, и в четвертых корзинах будут сборные которые могут нас разочаровать, тот же пример ЧМ2014

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 13 октября 2015, 15:09

      ПРАГРЭЭЭС!!!

      1
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      Рейтинг: +8

      EGIZAR_ZA_LOKO 13 октября 2015, 14:59

      ЛОГИЧНО)

      0
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