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    Колыванов: «У России сбалансированная команда»

    Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов, который сейчас возглавляет «Уфу», поздравил игроков национальной команды с выходом в финальную стадию Евро-2016.

    «Поздравляю нашу сборную с выходом на чемпионат Европы, молодцы! Обыграли на характере шведов, а в остальных трех матчах добились успеха на классе. У нас достаточно сбалансированная команда, футболисты хорошие, опытные. Нужно было объединить ребят вместе, что Слуцкий и сделал.

    В ЦСКА работает хорошо, сборную вывел на чемпионат Европы. Решать ему, как он захочет – совмещать посты или нет», – сказал Колыванов.

    Напомним, что сборная России смогла отобраться на Евро, добившись победы в последнем матче отборочного турнира с Черногорией (2:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 12:35
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