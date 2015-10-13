Колыванов: «У России сбалансированная команда»

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов, который сейчас возглавляет «Уфу», поздравил игроков национальной команды с выходом в финальную стадию Евро-2016.

«Поздравляю нашу сборную с выходом на чемпионат Европы, молодцы! Обыграли на характере шведов, а в остальных трех матчах добились успеха на классе. У нас достаточно сбалансированная команда, футболисты хорошие, опытные. Нужно было объединить ребят вместе, что Слуцкий и сделал.

В ЦСКА работает хорошо, сборную вывел на чемпионат Европы. Решать ему, как он захочет – совмещать посты или нет», – сказал Колыванов.

Напомним, что сборная России смогла отобраться на Евро, добившись победы в последнем матче отборочного турнира с Черногорией (2:0).