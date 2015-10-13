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    Италия - Норвегия. Онлайн-трансляция

    Сборная Италии в девятом туре обеспечила себя прямой путевкой на Евро-2016, а вот норвежцам очень важно выиграть в Италии. Подопечные Пер-Матиаса Хегмо идут вторыми с 19 очками, но опережают идущих третьими хорватов всего на два очка, да еще и проигрывают им по личным встречам (2:0 дома и 1:5 на выезде). И это при том, что хорваты получили дисциплинарный штраф в одно очко. В заключительном туре хорваты играют в гостях с Мальтой и практически гарантировано победят. Так что единственный результат, который устроит Норвегию в Италии — победа.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Италия - Норвегия. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 13 октября 2015, 22:20

      Итальянцы сливают Норвежцам? Глазам своим не верю...
      Лишь бы Хорватов не пустить на второе место....

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