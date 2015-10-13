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    Бельгия - Израиль. Смотреть онлайн

    Бельгийцы обыграли в девятом туре Андорру 4:1 и получили свою путевку на Евро-2016, в чем никто не сомневался. Матч против Израиля становится формальностью для Бельгии, но ошибочно полагать, что они собираются его сдавать. На домашнем стадионе подопечные Марка Вилмотса постараются показать зрелищный футбол для болельщиков.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть игру Бельгия - Израиль. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 20:33
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