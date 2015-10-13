Де Хеа: «Выложился по максимуму, хотя где-то и повезло»

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа поделился мнением о заключительном матче отборочного цила Евро-2016 против Украины (1:0), отметив, что вся команда здорово провела встречу.



"Мы знали, что нам будет непросто, ведь украинцам нужна была победа. Всегда стараюсь показывать лучшую игру. Вот и в этом матче удалось здорово сыграть, но главное было победить. Выложился по максимуму, хотя где-то и повезло. Нужно и дальше показывать высокий уровень", — сказал Де Хеа.

Ранее главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске отметил игру вратаря своей команды Давида де Хеа.