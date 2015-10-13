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    Кейн: «Никто не витает в облаках после десяти побед»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после победы над Литвой (3:0) в заключительном матче отборочного цикла к Евро-2016 поделился мнением об уникальном достижении команды. Напомним, англичане выиграли все встречи квалификации турнира.

    "Шикарное достижение нашей команды и всего персонала. Мы гордимся собой. Но, естественно, никто не витает в облаках. Впереди важные товарищеские матчи с сильными соперниками. С нетерпением ждем возможности проявить себя в спаррингах с лучшими командами мира.

    Я сегодня пару раз бил по воротам. Один раз мне не повезло, ведь мяч выбили с самой "ленточки". Но я продолжаю работать, а голы обязательно придут", – сказал Кейн.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 09:10
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