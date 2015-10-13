Кейн: «Никто не витает в облаках после десяти побед»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после победы над Литвой (3:0) в заключительном матче отборочного цикла к Евро-2016 поделился мнением об уникальном достижении команды. Напомним, англичане выиграли все встречи квалификации турнира.



"Шикарное достижение нашей команды и всего персонала. Мы гордимся собой. Но, естественно, никто не витает в облаках. Впереди важные товарищеские матчи с сильными соперниками. С нетерпением ждем возможности проявить себя в спаррингах с лучшими командами мира.



Я сегодня пару раз бил по воротам. Один раз мне не повезло, ведь мяч выбили с самой "ленточки". Но я продолжаю работать, а голы обязательно придут", – сказал Кейн.