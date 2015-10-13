Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матч Белоруссия - Македония установил антирекорд

    На заключительный матч отборочного цикла к Евро-2016 между сборными Белоруссии и Македонии пришло 1545 зрителей. Напомним, встреча состоялась на стадионе "Борисов-Арена" и завершилась со счетом 0:0. Как сообщает издание "Прессбол", поединок установил новый антирекорд домашних матчей белорусов.

    Предыдущий был установлен также в Борисове на игре восьмого тура с Люксембургом (2:0), на матч пришло 3482 зрителя. Самой посещаемой в нынешнем отборочном цикле стала встреча шестого тура с Испанией, на которой присутствовало 13 121 человек.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 08:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 октября 2015, 14:08

      Я бы тоже посмеялся, если бы не было так грустно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 13 октября 2015, 10:55

      На матчи Торпедо приходит 154,5 зрителя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      armpower13 13 октября 2015, 10:22

      народ после выборов Лукашенко отходит))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 13 октября 2015, 10:06

      Ничего себе, какая "любовь" к сборной. На "Сибирь" в плохие времена, наверное и то больше приходило... А тут международный матч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      НскМужик > Petrak86 13 октября 2015, 11:01

      Ну точно, то-то я смотрю, что на Арсенал 1000 зрителей пришло))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11