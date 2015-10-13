Фоменко: «Идеальный вариант для плей-офф - первая игра на выезде»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко после поражения от Испании (0:1) в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2016 поделился мнением о стыковых встречах. По словам специалиста, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка являются лидерами национальной команды.



"Соперник, с которым не хотелось бы сыграть в плей-офф? Никогда так не подходил к футболу - желательно или нежелательно. Что жеребьевка даст, то и будет. Идеальный вариант для плей-офф - первая игра на выезде, а вторая - дома. Стадион и болельщики все же являются 12-м игроком.



Что касается новых имен в сборной, то есть немало информации по молодым футболистам, так что это естественный процесс. Хочешь не хочешь, а это нужно делать", - цитирует Фоменко официальный сайт ФФУ.