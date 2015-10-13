Широков: «С приходом Слуцкого в сборную добавилось позитивных эмоций»

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Широков рассказал, что на его взгляд изменилось в национальной команде с приходом на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«С приходом Слуцкого изменилась атмосфера. Само собой, изменились какие-то моменты, мы что-то поправили. В первую очередь стали больше играть в атаку, а команда стала действовать более сбалансировано. Поменялся не столько менталитет, сколько добавилось позитивных эмоций, что и требовалось в этот момент. Плюс — это русский тренер, и общаться с ним было комфортно. Я и раньше говорил, что Леонид Викторович созрел для работы с национальной командой. Он подтвердил это четырьмя матчами», - сказал Широков.