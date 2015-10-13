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    Широков: «С приходом Слуцкого в сборную добавилось позитивных эмоций»

    Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Широков рассказал, что на его взгляд изменилось в национальной команде с приходом на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «С приходом Слуцкого изменилась атмосфера. Само собой, изменились какие-то моменты, мы что-то поправили. В первую очередь стали больше играть в атаку, а команда стала действовать более сбалансировано. Поменялся не столько менталитет, сколько добавилось позитивных эмоций, что и требовалось в этот момент. Плюс — это русский тренер, и общаться с ним было комфортно. Я и раньше говорил, что Леонид Викторович созрел для работы с национальной командой. Он подтвердил это четырьмя матчами», - сказал Широков.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 01:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 13 октября 2015, 12:58

      Эмоции и появились,но Ваши пасы стали чудовищно не точными.Вы же играете не с манекенами.....???!!!! А удары по воротам-это за гранью футбольного мастерства.

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 13 октября 2015, 06:34

      это до провала на евро, которому быть)

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Serjinho 13 октября 2015, 17:07

      Сплюньте, товарищ котэ

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Майор Дзагоев 13 октября 2015, 22:01

      чего мне сплевывать? из группы 99% не выйдем, если чуда не случится и команды-соседи по группе не обосрутся с игроками уровня сборной молдовы

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