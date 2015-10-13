Дзюба: «Все игроки скажут, что во Францию команду должен везти Слуцкий»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что все игроки национальной команды хотят продолжать работать под руководством Леонида Слуцкого, несмотря на совмещение постов наставника сборной страны и московского ЦСКА специалистом.

«Обсуждали ли в команде будущее Слуцкого? Нет, в чем проблема-то? В совмещении? Что ЦСКА, что сборная играют успешно. Это больше журналистами раздувается. И всякими экспертами, которые, видимо, надеются получить какую-то должность. Не вижу никакой проблемы, если у тренера хватает моральных и физических сил. И все игроки вам скажут, что во Францию команду должен везти Леонид Викторович. Надеемся, они там договорятся. Гинер отпустит. А я желаю Слуцкому остаться и в сборной, и в ЦСКА.

Слуцкий утомлен? Нет! Он молодой мужчина, у которого много сил. По-моему, он, наоборот, получает от всего этого удовольствие», - заявил Дзюба.