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    Дзюба: «Все игроки скажут, что во Францию команду должен везти Слуцкий»

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что все игроки национальной команды хотят продолжать работать под руководством Леонида Слуцкого, несмотря на совмещение постов наставника сборной страны и московского ЦСКА специалистом.

    «Обсуждали ли в команде будущее Слуцкого? Нет, в чем проблема-то? В совмещении? Что ЦСКА, что сборная играют успешно. Это больше журналистами раздувается. И всякими экспертами, которые, видимо, надеются получить какую-то должность. Не вижу никакой проблемы, если у тренера хватает моральных и физических сил. И все игроки вам скажут, что во Францию команду должен везти Леонид Викторович. Надеемся, они там договорятся. Гинер отпустит. А я желаю Слуцкому остаться и в сборной, и в ЦСКА.

    Слуцкий утомлен? Нет! Он молодой мужчина, у которого много сил. По-моему, он, наоборот, получает от всего этого удовольствие», - заявил Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 00:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 13 октября 2015, 11:13

      Скорее всего, на Евро команду повезет Слуцкий,а вот дальше? Сам тренер заявлял,что ему тяжело совмещать работу в клубе и сборной и потом для 2018 года безусловно нужно омолаживать команду-на мундиале потребуются более скоростные исполнители-ведь одно дело настроить игроков на три пусть и и решающие игры со средними соперниками ,а другое дело-на длинный турнир с сильнейшими командами мира!

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      Рейтинг: +459

      sour12 > nemolod 14 октября 2015, 19:59

      значит у тренера должен быть хороший тренерский штаб который ему поможет и разгрузит его что бы ему хватало сил и на клуб и сборную.

      0
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 13 октября 2015, 09:25

      Вообще, по делу

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 октября 2015, 08:34

      Дзюбинушка набирает популярность в СМИ. Что же касается вчерашней игры - игрочище простоял на поле всю игру и ухитрился запороть пару стопроцентных гола.

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      Рейтинг: +14

      Serega1985 > Сармат Ростов 13 октября 2015, 10:06

      Дзюба хоть и запорол два момента,но сколько он цеплялся за мяч и делал скидок на наших полузащитников,с такой обороной как у Черногории только так и можно было играть!я армеец,поэтому говорить как я к Дзюбе отношусь не нужно,но вчера он сыграл неплохо

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Serega1985 13 октября 2015, 17:02

      Согласен. Скидка на Дзагу чего стоит - хорошая, перспективная, европейскофутбольная комбинация. Если так будет и дальше - ну что ж, удачи Артему так же расти

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2015, 02:03

      Если Дзюба похвалил - быть беде...
      А вот назвал он Унаи Эмери "тренеришкой", так тот сразу два Кубка УЕФА взял! Подряд! Или выход из группы с этими "колхозниками" сравним с двумя Кубками УЕФА подряд? Очень сомневаюсь!

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