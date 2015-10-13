Слуцкий: «Сложно оценить тренерский успех. Выигрывает всегда команда»

Главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги отборочного цикла, по результатам которого национальная команда завоевала путевку на Евро-2016 во Франции.

«В нашей команде большая группа игроков атаки. Игроков, которые умеют и хотят играть в атакующий футбол. Поэтому требования, что им, они усваивали быстро.

Рад, что мы справились с поставленной задачей. Рад, что справились с волнением, проявили характер и мастерство, не позволили себе даже секундной расслабленности. Огромное спасибо футболистам, болельщикам, которые заполнили стадион. Сложно оценить тренерский успех. Выигрывает всегда команда. Я рад, что эти четыре матча отработал с игроками высокого уровня, выходившими и доказывавшими то, что они могут играть в футбол», - сказал Слуцкий.