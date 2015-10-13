Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фабрегас не забил четвертый пенальти к ряду в сотом матче за сборную

    Матч отборочного раунда Евро-2016 между сборными Украины и Испании стал для полузащитника «красной фурии» и лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса сотым в футболке национальной команды. Отметим, что в своем юбилейном матче на 25-ой минуте хавбек не сумел реализовать пенальти, удар отразил голкипер украинцев Андрей Пятов. Фабрегас за сто матчей в сборной четыре раза прибегал к пробитию одиннадцатиметровых и ни разу не оказался точен.

    Больше Фабрегаса за национальную команду Испании с точки промахивался только нападающий Давид Вилья, который реализовал девять пенальти из 14.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 13 октября 2015, 09:45

      кряду, двоешники

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11